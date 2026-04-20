Zuerst zu den nüchternen Zahlen: Österreich liegt in Sachen Förderungen im europäischen Spitzenfeld. Allein die Subventionen des Bundes liegen 2026 bei 10,1 Milliarden Euro, wirklich politisch gestaltbar sind jedoch nur 7,7 Milliarden. Im März hat sich die Dreierkoalition darauf verständigt, bis 2029 insgesamt 1,95 Milliarden Euro davon einzusparen. Längst überfällig, sind sich eigentlich alle Parteien und Experten einig.

Problematisch wird es jedoch, wenn die Kürzungen konkret werden, wenn Emotionen und Interessen greifen. Dann wird es nämlich wirklich politisch, wie jetzt bei der von der Schließung bedrohten Beratungsstelle bei Rassismus und Hass im Netz, Zara, der das Familienministerium von Claudia Bauer (ÖVP) die Förderung über 330.000 Euro streicht. Die Kritik daran folgte auf den Fuß. Zaras Budget beträgt rund eine Million Euro, 350.000 Euro kommen von anderen Stellen der öffentlichen Hand.

Hass im Netz unter Jungen, gegen Frauen und Minderheiten ist ein brennend aktuelles Thema, die Regierung verspricht Lösungen – und verweist dabei selbst auf die Hilfe durch Zara. Andererseits listet die Website „Safer Internet“ für Kinder und Jugendliche 13 Beratungsstellen bei Fällen von Hass im Netz auf, darunter Behörden, Servicestellen und NGOs wie Zara. Hier muss es möglich sein, Synergien zu nutzen und trotzdem allen Betroffenen schnell und unkompliziert Hilfe und Beratung zukommen zu lassen. Das zu organisieren, ist ebenfalls Aufgabe der Politik.