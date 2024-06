Mitten im Erdalltag ist das Szenario bizarr, ob der enormen Menge an Weltraumschrott aber nicht mehr völlig auszuschließen: Am 8. März 2024 schlägt im Haus der Familie Otero in Florida ein Trümmerteil aus dem Erdorbit ein – ein Fragment einer zum unkontrollierten Absturz freigegebenen Batteriepalette der Internationalem Raumstation ISS.