Vor einem Jahr trat Angela Merkel ab. Sechzehn Jahre war sie Bundeskanzlerin Deutschlands. Sie galt als Anführerin der Europäischen Union und mächtigste Frau der Welt. Jetzt ist sie „Königin im Exil“, wie der „Spiegel“ aktuell titelt. Der Autor ist überrascht, „wie wenig zerknirscht“ sie ist. Politologen, Publizisten, Politiker Sonderzahl arbeiten sich seit einem Jahr an Merkels Politik ab. Am Großteil der heutigen Probleme sei sie schuld. Flüchtlingshelferin, Corona-Maßnahmen-Verfechterin und Putin-Versteherin – was das Land heute quält, habe sie zu verantworten. Dennoch wolle sie sich für ihre Politik nicht entschuldigen.



Welche Schmach es doch sei: Die Deutschen wünschten sich Merkel nicht als Kanzlerin zurück, wird mit Häme eine Online-Umfrage zitiert. Nur ein Viertel der Befragten sähe die CDU-Politikerin gerne wieder als Kanzlerin. Bessere Noten als ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) erhalte sie auch nicht: Nur zwei Prozent der Befragten finden, Merkel sei als Bundeskanzlerin besser gewesen als der aktuelle Regierungschef.

Mit der Gelassenheit, mit der sie Deutschland 16 Jahre geführt hat, lässt die frühere Kanzlerin die schlechten Nachreden und unsinnigen Vorwürfe abperlen. Wofür sollte sie sich entschuldigen? Dass sie ihre konservative Partei in die gesellschaftspolitische Mitte gerückt und damit neue Wählerschichten erschlossen hat? Dass sie sich angesichts der Flüchtlingsbewegung 2015 nicht menschenverachtend wie der Regent in Ungarn verhalten hat, oder feige wie der Kanzler in Österreich und der Ministerpräsident in Bayern, sondern mit einem beherzten „Wir schaffen das“ sich der riesigen Herausforderung gestellt hat? Dass in ihrer Amtszeit die Arbeitslosenzahlen in Deutschland auf einen Tiefstand gesunken sind und Wirtschaftskraft des Landes ungebremst gewachsen ist?

Mit Blick auf die aktuellen Staatenlenkerinnen und Staatenlenker in Europa und darüber hinaus sei aus Überzeugung festgestellt: Angela Merkel muss sich für nichts entschuldigen. Und sie wird vermisst. Schmerzlich.



Antonia Gössinger war Chefredakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol.