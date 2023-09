Es sei der letzte Schritt in einer Spirale der Abscheulichkeit gewesen, als er anfing, zu etlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch auch noch sadistische Kommentare zu verfassen, sagt Florian Teichtmeister. Gefangen in seiner Persönlichkeitsstörung, unter dem Einfluss eigener traumatischer Kindheitserlebnisse und vollgepumpt mit Alkohol und Kokain entgleiste er völlig. 76.000 Missbrauchsdarstellungen kann sich in Wahrheit kein Mensch anschauen.