Sie zählen zu einer besonders rar gesäten Gattung, die guten Nachrichten in Sachen Treibhausgasausstoß. Diesmal gibt es eine zu vermelden: Österreichs CO₂-Emissionen sind im Vorjahr so stark gesunken wie noch nie seit dem Jahr 1990 und liegen auf dem tiefsten seither registrierten Wert. Wie die aktuelle Nahzeitabschätzung des Umweltbundesamts zeigt, entspricht das kurze Stück der Emissionskurve zwischen 2021 und 2022 sogar jenem Pfad, der den Weg zum Erreichen der Klimaziele für 2030 vorzeichnet. Eine Premiere für Österreich, in der Klimaministerin Leonore Gewessler den Beweis der Wirksamkeit der eigenen Maßnahmen sieht.