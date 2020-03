Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Im Moment ist es sehr schwierig, heitere Themen für diese Kolumne hier zu finden. Aber per Mail oder Whatsapp trudeln sie dann doch laufend herein: Der Cartoon eines ehemaligen Hippies vor leeren Geschäftsregalen, der sagt: „I can’t get no desinfection“. Oder das Foto eines "Panic Room", über und über mit Klopapierhaltern und Klopapier an Decken und Wänden. Oder das Video eins reschen Italieners, der in einem parlando furioso erklärt und zeigt, wie man sich am besten vor Corona schützt: mit Grappa natürlich, auf Hände, Arme, Gesicht und in die Gurgel.