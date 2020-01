Facebook

Wissen Sie, was „Oddly Satisfying Videos“ sind? Ach ja? Dann lieben Sie offenbar die lange Weile. Denn diese Art von Youtube-Filmchen – „seltsam befriedigend“, so die Übersetzung – sind für die Seher höchst attraktiv, weil in ihnen möglichst wenig passiert.



Da gibt es zum Beispiel eine Nahaufnahme, einmal vorwärts und einmal rückwärts gespielt, die zeigt, wie ein Löffel in eine Schüssel mit pinkem Spielzeugsand eintaucht und Kugeln heraushebt, der Sand dabei knirscht und sich verformt und die Schüssel etwas wackelt. Mehr ist nicht zu sehen, dennoch wurde das 19-Minuten Video schon 116 Millionen Mal angeklickt



Ein holländischer Psychologe erklärt den Trend zu solchen nichtssagenden Videos damit, dass sie als Pausen vom digitalen Alltag dienen. Von mir als österreichischem Küchenpsychologen ein alternativer Pausentipp: Sich in eine Hängematte legen, aus dem Fenster schauen und nach einer Stunde zu schaukeln beginnen!