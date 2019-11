Facebook

Letztens schickte mir ein lieber Freund per Whatsapp das Cover einer deutschen Frauenzeitschrift zu: Als Aufmachergeschichte wurde angekündigt: „Krebs-Drama um Maite Kelly“. Weiters versprach das Heft Geschichten im Inneren u. a. über Günther Jauch („Suff-Beichte: Er redet frei von der Leber weg“), Herzogin Kate („Gift-Anschlag: Der abartige Plan der Terroristen“) sowie den Report über „Pflegechaos in unseren Kliniken“.



Der Titel der Zeitschrift – und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – lautet: „Mehr SPASS“!



Ich dachte zunächst an einen Scherz des Satiremagazins „Titanic“. Aber dieser Spaß erscheint offenbar allen Ernstes so, denn als ich – um mich zu überzeugen – nach der November-Ausgabe auch noch nach „Mehr SPASS“ in der Oktober-Ausgabe suchte, fand ich Folgendes:



Titelstory: „Inka Bause: Familienfluch“. Dazu u. a. das Neueste über Fergie („Blutige Rache: Im Visier der Messer-Mörderin“), Michael Wendler („Wie fies: Er züchtigt seine junge Geliebte“) oder den Report „Krieg auf unseren Schulhöfen“.



Die Produktbeschreibung verspricht „immer aktuelle, spannende und packende Geschichten über Promis und samt Rätsel und Rezepten ein wirkungsvolles Lesevergnügen um den unschlagbaren Preis von 0,69 €“. Ist schon wahr: Um noch weniger Geld kann man nicht „Mehr SPASS“ haben.