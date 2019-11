Facebook

Homeless People in Las Vegas © AP

Neues aus den USA, diesmal in Sachen Justiz. Raten Sie einmal, welcher der folgenden Fälle erfunden ist.



a) In Sterling/Colorado müssen frei laufende Katzen Rückstrahler tragen.



b) Das Fischen mit bloßen Händen ist trotz seiner weiten Verbreitung nur in elf US-Bundesstaaten gesetzlich erlaubt.



c) Alabama verbietet Frauen bei Strafe den Besitz von Sexspielzeugen.



d) Weil sie in ihrer Garage ihren beim Arbeiten dreckig gewordenen Oberteil auszog und ihre Stiefkinder ihren nackten Busen sahen, droht einer Frau in Utah bei Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr und der Eintrag in die Liste von Sexualstraftätern.



e) Las Vegas wollte keine Obdachlosen im Stadtbild und verfügte, dass man im Umkreis von 150 Metern von Fäkalien nicht schlafen darf – diese Verordnung wurde allerdings kürzlich widerrufen.



Auflösung: Wenn schon nicht gut erfunden, so doch von a) bis e) alles wahr im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten.