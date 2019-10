Über den "Welttag der Optimisten" am heutigen 10. Oktober und wie er in den Parteizentralen wirkt.

Falls Sie es in Ihrer Verzweiflung noch nicht gemerkt haben: Heute, am 10. Oktober, ist "Welttag der Optimisten". Der wirkt natürlich bis in die Parteizentralen, in die wir heimlich hineingelauscht haben:



Sebastian Kurz: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s der Wirtschaft gut!“



Pamela Rendi-Wagner: „Die Richtung stimmt! Und welche es ist, da komm’ ich bestimmt auch noch drauf!“



Norbert Hofer: „Wir haben zwar 40 % unserer Wähler verloren, aber

dafür 100 % Watschen bekommen.“



Werner Kogler: „Augen zu und durch! Besser eine Lang-Zeit-Koalition als eine Kurz-Schluss-Handlung!“



Beate Meinl-Reisinger: „1493 Stimmen allein in Wien-Innere Stadt – so viele hat nicht einmal die Staatsoper!“



Und für seine Anhänger ist und bleibt HC Strache trotz allem ein Heiliger. Sie hoffen jetzt sehnsüchtig auf die Gründung der „Liste St. Rache“, und der Wahlkampfslogan steht für sie auch schon fest: „Ein rechter Wiener geht nicht unter“.