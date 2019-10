Facebook

Vier Jahre lang versumperte die gestern gestartete achte Staffel von „Vier Frauen und ein Todesfall“ ungeöffnet in einem ORF-Schrank auf dem Küniglberg herum. Dazu passt ein köstlicher Satz aus der ersten der neuen Folgen: „Wir machen nichts. Aber das sehr strukturiert!“

An der Qualität der Krimikomödienserie lag es jedenfalls nicht – der ORF führt „bilanztechnische Gründe“ für die lange „Lagerung“ an. Wer die Mischung aus heiterer bis vulgärer Zirbenglückseligkeit und bizarren Einfällen bisher mochte, wird auch an den neuen Geschichten seine Freude haben. Es gilt das gestern von Michael Ostrowski alias Franzi ausgerufene Motto: Ein Film sind zwei Stunden Flucht vor der Wirklichkeit. Schauen wir also gleich eine ganze Serie!