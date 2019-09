Facebook

Es ist natürlich ein Unterschied, ob man im wunderschönen Studio sitzt, schimpfen und die Welt erklären darf oder draußen Politikern hinterherrennt“, sagte Peter Klien vor seiner ORF-Premiere als Late-Night-Talker. Trotzdem wolle der 49-Jährige weiterhin „der Robin Hood der Gebührenzahler“ sein. Und wusste gestern bei der Begrüßung: „Ein Wahljahr ist die doppelte Arbeit – gerade in der Buchhaltung!“

Nun denn: Der frühere Außenreporter von „Willkommen Österreich“ nimmt in seiner eigenen Satire-Show den Politikern einiges weg (wie beim gestrigen Einstand etwa die schönsten Bilder aus ihren Wahlkampagnen) und gibt dem armen Volk viel zum Lachen. Er darf nach diesem gelungenen Auftakt – inklusive neuer Namensdeutung von „Fridays for Future“ – gerne unser Robin einmal die Woche sein.