Jetzt, wo das größte Flugzeug vor dem „Aus“ steht (die Airbus A380-

Produktion wird eingestellt), geht der prognostizierte Absturz der vielen Kleinen etwas unter. Nämlich: Die

Insekten sterben aus. Wie alles haben Forscher auch Schmetterlinge & Co. gezählt. Weltweit ist der Bestand von mehr als 40 Prozent aller Insektenarten zurückgegangen. Gasthäuser,

die sich mit gegrillten Heuschrecken in die Zukunft retten wollten, brauchen demnach gar nicht aufzusperren.

Die Forscher raten jedenfalls zur Gstättn – als ideales Umfeld für die Tierchen. Da wurde zuviel bereinigt. Und als Kulturfolger schlagen sich just Gelsen und Schaben erfolgreich durch. Auch im Insektenreich gilt Billy Joel: Only the good die young. Also: Bienen, Ameisen, kleine Hautflügler, die

Fischen und Vögeln (und damit auch uns) den Tisch decken. Wo wir gerade bei Decken sind: Wanzen sind auch nicht gefährdet. Dabei heißt es

Bettstatt, nicht -gstättn.