Wenn es um Europas außenpolitische Macht ging, war jahrzehntelang ein alter Kalauer nicht weit. In den 1970er-Jahren soll sich der legendäre US-Außenminister Henry Kissinger darüber beklagt haben, dass er nicht wisse, wen er anrufen soll, weil Europa keine Telefonnummer habe. Kein Anschluss, kein Ansprechpartner, keine einheitliche Stimme.

Mit der Position der EU-Außenbeauftragten, die derzeit die Estin Kaja Kallas bekleidet, gibt es diese europäische Telefonnummer mittlerweile, doch außenpolitisch boxt die Europäische Union nach wie vor unter ihrer Gewichtsklasse. Das liegt zum einen an der institutionell angelegten Konkurrenzsituation zwischen der EU-Kommission und den Staats- und Regierungschefs und dem nach wie vor gering ausgeprägten Selbstbewusstsein Europas, aber vor allem auch an dem bei außenpolitischen Entscheidungen geltenden Einstimmigkeitsprinzip. Mit seinem Veto kann ein einziges Mitgliedsland den gesamten europäischen Zug zum Stillstand bringen – reichlich Erpressungspotenzial inklusive.

Bis zum Exzess hat dieses System Viktor Orbán ausgenutzt. Der vor kurzem krachend abgewählte ungarische Premier blockierte den 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine, neue Russland-Sanktionen oder auch ein schärferes Auftreten gegenüber China. Die anderen EU-Staaten mussten komplizierte Umgehungskonstruktionen finden oder – oft genug – die Sache auf sich beruhen lassen.

Jetzt, da Orbán Geschichte ist, tut sich eine seltene Gelegenheit auf, die die EU unbedingt nutzen muss. Will Europa in einer aus den Fugen geratenen Welt global handlungsfähig bleiben, führt kein Weg daran vorbei, dass das Einstimmigkeitsprinzip zugunsten von Mehrheitsentscheidungen fällt. Ohne die Änderung der EU-Verträge kann es keine echte europäische Außenpolitik geben.

So notwendig dieser Schritt ist, so schwierig ist er aber umzusetzen. In der Konstruktionslogik der EU soll mit der Veto-Möglichkeit verhindert werden, dass die Interessen kleinerer Staaten unter die Räder kommen und nur die großen Länder das Spiel diktieren. Entsprechend hart werden einige dieser Länder nun auch darum kämpfen, dass das nur per Einstimmigkeit abschaffbare Einstimmigkeitsprinzip erhalten bleibt. Auf Europa kommt damit viel wechselseitige Überzeugsarbeit zu, an deren Ende hoffentlich eine Güterabwägung und die Einsicht steht, dass es trotz Mehrheitsentscheidungen Ausgleich und Kompromiss geben wird - und dass nicht notwendigerweise immer nur die Großen gewinnen werden. So würde die Slowakei vielleicht bei Ukraine-Fragen überstimmt werden, gleichzeitig müsste wohl auch Deutschland eine härtere Israel-Linie akzeptieren.

Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht. Mit dem Wahlsieg des russophilen Ex-Präsidenten Rumen Radew in Bulgarien geht bereits die Sorge vor einem neuen Viktor Orbán um. Und jede weitere Wahl birgt die Gefahr, dass ein weiterer Dauerblockierer auftaucht.