Wer schon einmal die kleine Insel Torcello in der Lagune von Venedig besucht hat, dem wird auf dem Weg zu den uralten Kirchen Santa Fosca und Santa Maria Assunta vielleicht das Haus aufgefallen sein, über dessen Eingangstor die lateinische Inschrift prangt: Et si omnes, ego non. Und wenn alle mitmachen, ich nicht.