Bin gerade zu Besuch in Gaziantep, einer höchst modernen Stadt in der Südtürkei unweit der Grenze zu Syrien, die mehr Einwohner als Wien besitzt, im Fußball allerdings genauso mittelprächtig agiert wie Rapid und Austria, und deren Sehenswürdigkeiten in der Altstadt immer noch vom verheerenden Erdbeben vor eineinhalb Jahren schwer gezeichnet sind. Die Millionenstadt liegt unweit vom alten Antiochia, wo die allererste Christengemeinde entstanden ist, die frühere Seidenstraße begonnen hat, Marco Polo nach China aufgebrochen ist, Alexander der Große 333 vor Christus (Schulbuchwissen) bei Issos die Perser geschlagen hat. Mehr Abendland geht fast nicht.