In kaum einem anderen Land sind Einkommen so stark an die Inflation gekoppelt wie in Österreich. Das betrifft nicht nur Löhne und Gehälter, sondern auch Pensionen, Mieteinnahmen und seit dem Vorjahr auch etliche Sozialleistungen. Im Gegensatz dazu steht die Entwicklung der Politikerbezüge. Nirgendwo sonst werden für das Spitzenpersonal des Staates so oft Nulllohnrunden ausgerufen wie in Österreich.