Es könnte so einfach und praktisch sein: Alle Behördengänge über Handy oder Tablet erledigen, ohne weiten Weg, ohne Termin, ohne Papierkram. Österreich könnte mit der ID Austria im 21. Jahrhundert angelangt sein. Doch stattdessen reißt die Welle an Fehlermeldungen nicht ab. In den sozialen Medien und im App-Store zeigen Nutzerinnen und Nutzer immer wieder Hürden auf.