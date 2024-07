In der Früh auf dem Weg in die Redaktion höre ich France Info. Vielleicht habe ich es an dieser Stelle schon einmal gesagt: Ich mag den Sender. Moderiert wird im Zweierteam, flott, unterhaltsam und ohne jeden ideologischen Eifer, die Hörerschaft zum richtigen Denken und Sprechen erziehen zu müssen, wie es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk heutzutage gang und gäbe ist.