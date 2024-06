Zwei Dinge standen schon fest, noch bevor die ersten Spitzenpolitiker ihre Zimmer im noblen Bürgenstock Hotel hoch über dem Vierwaldstättersee bezogen: Bei der Ukraine-Konferenz in der Schweiz wird kein Friedensvertrag unterzeichnet werden. Und Russlands Präsident Wladimir Putin wird weiter an seinen Maximalzielen festhalten und versuchen, die ukrainischen Grenzregionen in Grund und Boden zu bomben.