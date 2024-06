Bei einem 14-jährigen Mädchen tritt eine Schwellung am Bein auf. Die MRT-Untersuchung weist auf ein mögliches Tumorgeschehen hin. Eine Biopsie wird dringlich angeraten. Die Familie verweigert die Untersuchung und jegliche Betreuung in einem einschlägigen medizinischen Tumorzentrum. Sie begibt sich stattdessen in die Hände eines Alchemisten und eines Alternativ-Mediziners.