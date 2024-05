Gar viel Fußball, wir wissen. Er ist halt in diesen Tagen einfach das attraktivere Wirklichkeitsangebot, die smartere A. Also Ralf Rangnick nahm am frühen Mittwochabend im Oberen Rang der VIP-Tribüne des Klagenfurter Stadions Platz und saß da mit starrem Blick. Er war da, aber nicht wirklich. Er verfolgte das Cupfinale und den betörenden Chorwettbewerb der Fans aber nicht wirklich. Der steinerne Gast redete mit niemandem, niemand sprach ihn an. Er tippte Sätze ins Handy, aber keine wirklichen. Die ÖFB-Spitze hielt Abstand. Nur Klaus Mitterdorfer, der Präsident, saß stumm daneben und mied den Blick zur Seite.