Netten, zugewandten Brief vom freiheitlichen Bundesparteiobmann bekommen. Das kommt nicht alle Tage vor. Herbert Kickl macht sich darin Sorgen um die Medien und ihre Zukunft, ich musste zweimal lesen. Die Medienlandschaft stünde vor großen Herausforderungen, Regierungen und öffentliche Institutionen vergäben Inserate nach Gutdünken, Werbegelder flössen über die sozialen Medien zu den amerikanischen Big-Tech-Riesen, zugleich sinke das Vertrauen, das die Bürger den Medien entgegenbringen. Das Schreiben troff vor Anteilnahme und schloss mit der Bitte, ich möge so gut sein und Vorschläge unterbreiten, welche Maßnahmen die Politik setzen könnte, um „Medienfreiheit und Medienvielfalt besser zu gewährleisten“. Auch möge ich als Chefredakteur der Partei Hinweise geben, welche Schritte aus meiner Sicht nötig wären, um die „Arbeitsbedingungen in den Redaktionen zu verbessern“ sowie „politischen Druck und Einfluss abzuhalten“. Von der Sechserpackung Tempo war bis zu diesem Absatz nur noch die äußere Plastikhülle übrig.



Es wurde erst besser mit der Rührung, als ich daran denken musste, wie das war mit dem Gutdünken und den Arbeitsbedingungen zu Zeiten des freiheitlichen Landeshauptmannes in Kärnten. Wie kritische Berichterstattung mit Inseratenboykott und öffentlichen Aufrufen dazu erwidert wurde, mit dem mutwilligen Zurückhalten der gesetzlichen Presseförderung sowie öffentlichen Anfeindungen und Schmähungen gegen die Chefredakteurin, bis hin zu Handgreiflichkeiten an Parteitagen. Wie Reporter des Landesstudios nach Interventionen zweimal für ein und denselben Beitrag ausrücken mussten, weil der erste nicht entsprochen hatte. Wie die Partei, die um das Vertrauen der Bürger in die Medien in tiefer Sorge ist, in der Pandemie die Impf- und Maßnahmengegner gegen ebendiese Medien aufwiegelten, sie vor die Redaktionstore trieben, wie sie „Lügenpresse“ skandierten, wie Verfassungsschützer uns vertraulich anwiesen, den Arbeitsplatz an der straßenseitigen Fensterfront besser zu wechseln und uns empfahlen, den Newsroom und die Zeitung abends durch den Hinterausgang zu verlassen. Wie die Partei dem ORF den Garaus verhieß, Fernsehdiskussionen fernblieb und im Netz ihren eigenen Medien- und Propagandakosmos hochzog, in dem man unter sich bleibt, unbehelligt von Journalisten und lästigen Fragen, und die Delegitimierung der herkömmlichen Medien vorantreibt, um deren Zukunft und Vielfalt der Bundesparteivorsitzende sich wortreich und zugewandt sorgt.



Schönes Badewochenende und ungeheuchelten Dank an den Linzer Athletik-Sportklub!



Hubert Patterer