Seit vielen Jahren wieder in Sizilien. Das letzte Mal war ich auf dem Rückweg von Lampedusa für einen Tag und eine Nacht in Palermo. Damals arbeitete ich als Europakorrespondent in Brüssel und wollte über die Flüchtlinge schreiben, die nach dem Ausbruch des Arabischen Frühlings zu Tausenden auf dem felsigen Eiland im Mittelmeer strandeten.