Wie so oft im Bereich des Sozialen beschäftigt die Diakonie de La Tour überwiegend Frauen. Seit Jahren legen wir Wert darauf, dass unsere Führungskräfte im gleichen Verhältnis weiblich sind. Inwiefern unsere Professionalität, unser gutes Betriebsklima, unsere Kreativität und unsere Expansion mit diesem Verhältnis korrelieren lässt sich nicht seriös behaupten, bestenfalls vermuten. Jedenfalls ist es bei uns selbstverständlich, dass Frauen auch in den obersten Etagen Führungsverantwortung übernehmen: In unserem Dreiervorstand sind zwei Frauen, auf der zweiten Führungsebene ist das Verhältnis ausgeglichen. Die Ärztliche Leitung unserer Krankenhäuser ist eine Frau und auf Teamleiter:innenebene sind Frauen klar die Mehrheit.