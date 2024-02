Vor einigen Tagen in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof in Wien: Eine große Werbeeinschaltung der Justiz, Arbeitskräfte gesucht. Im ersten Moment war ich baff. Die Justiz war doch immer eine attraktive Arbeitgeberin. Doch die Zeiten haben sich geändert. Nicht nur die Justiz sucht Arbeitskräfte, der gesamte öffentliche Dienst steht vor dem Problem, Abgänge nicht nachbesetzen zu können. In den nächsten Jahren gehen etwa mehr Juristinnen und Juristen in Pension als Personen in Österreich insgesamt ihr Jusstudium abschließen werden.