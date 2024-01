Prof. Wohlfahrt hat es als Trittbrettfahrerei identifiziert: Zersiedlung und Bodenverbrauch. Und die Kleine Zeitung illustriert anhand des Bauvorhabens in Emmersdorf ein weiteres Beispiel für dieses Grundproblem: Die Gemeinden widmen am vorgeschriebenen Planungsprozess (Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan) vorbei, was grad wem nützt. „Ja dürfen’s des?“ Nein, in der Verfassung steht: „..im Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes..“ Mit der Regelung der Freiheiten der Gemeinde ergeht aber gleichzeitig die Verpflichtung von Bund und Ländern, hier Vorgaben zu liefern. Warum sind diese säumig; konfliktscheu? Mit Art.118 BV lässt sich – problemlos; ohne Art.15a-Vereinbarung! - ein Rahmengesetz über das Verfahren der Raumplanung von Bund, Ländern und Gemeinden begründen, welches im Sinne der Gewaltenteilung auch die Kompetenzfrage klar regelt. (Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.).