Woche der Neujahrsempfänge. Neujahrsempfänge sind schräge Prozessionen, die eigene Zunft selbstredend ausgenommen. Establishment zieht von Event zu Event, beklatscht selbstähnliche Reden und trifft mit gespielter Überraschung Seinesgleichen, das Ganze zwischen Dreikönig und Wengen und in einer Massierung, dass irgendwann die Grußformeln und der Vorrat an Small Talk versiegen. Das gestrige Neujahrstreffen der Gewerkschaft Bau-Holz war da stilistisch ein schöner Bruch. Der Ort: ein Schulungssaal ohne Luster weit draußen an der Grazer Peripherie, es gibt „Hacklerjause“ statt Fingerfood, im Saal sitzen Betriebsräte Schulter an Schulter mit Innungsleuten der Kammer, ein Gitarrist spielt Ambros, und auf der Bühne leben Gewerkschafter und Unternehmensvertreter Sozialpartnerschaft im Kleinen vor. Die Großen im Bund mögen sich was abschauen: So geht Zusammenhalt in Zeiten der Fliehkräfte.