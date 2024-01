Heute starten sie, die Untersuchungsausschüsse gegen die ÖVP und gegen die SPÖ und FPÖ, die vor allem einmal für die entsprechende Munition für das Wahlkampfjahr 2024 sorgen werden. Warten wir ab, was sie an politischem Kleinhickhack und was an Aufklärung bringen werden. Warten wir ab, wie die SPÖ, FPÖ und die ÖVP diese Stresstests bewältigen werden.