Es gehört zur Fortschrittserzählung und Charakteristik der EU, dass sich dieses vielstimmig-komplexe, segensreiche Gebilde von Krise zu Krise fortbewegt, von Klippe zu Klippe, aber am Ende irgendwie dann doch, meistens in durchwachten Nächten, mit ermüdeten Regenten in Pullovern.