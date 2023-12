Während die Delegierten bei der Klimakonferenz in Dubai am Montag weiter an möglichen Beschlüssen feilten, machten in Österreich nicht wenige ihrem Ärger in Meinungsforen Luft. Nicht, weil der Klimaschutz zu langsam vorankommt, sondern weil Österreich in Dubai 35 Millionen Euro zugesichert hat. Das Geld soll zum Bau von Dämmen, Bewässerungsanlagen und Frühwarnsystemen in jenen Ländern verwendet werden, die am härtesten von den Folgen des Klimawandels getroffen werden. Auch andere Staaten sagten Mittel zu.