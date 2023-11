Der großartige Nachbar, der mit peniblem Blick Beistrichfehler und sprachliche Unzulänglichkeiten (30-jährliches, nicht 30-jähriges Hochwasser!) in unseren Texten aufspürt, ist auch inhaltlich ein präziser Beobachter. Als ich kürzlich einen Kommentar über die fragwürdige Messerschleifaktion der FPÖ im Zuge ihrer Heimattour verfasste, konstatiert der Nachbar mittels Textnachricht nüchtern: „Die Blauen sind in ihrer konsequenten – und alles andere als gedankenlosen – Provokation wirklich schwierig anzupacken. Reagiert man nicht, wird Unsägliches schleichend salonfähig und man übersieht bzw. toleriert gefährliche Entwicklungen. Reagiert man angemessen, erlangen sie rumpelstilzig die provozierte Aufmerksamkeit.“ Der Nachbar schließt mit einem etwas ratlosen „Damned if I do, damned if I don’t.“ Verdammt, wer Jenseitigkeiten thematisiert – verdammt, wer es nicht tut. Eine Zwickmühle, in der sich Medien (nicht nur mit Blick auf die FPÖ) seit Jahrzehnten befinden.