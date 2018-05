Facebook

Queen Elizabeth scheint glücklich. © APA/ Chris Jackson

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Hochzeit schien Queen Elizabeth (92) guter Dinge zu sein und schenkte den Kameras ein Lächeln. Das königliche Familienoberhaupt stattete am Montag der "Chelsea Flower Show" einen Besuch ab. Die 92-Jährige trug ein hellrosa Kostüm von Stewart Parvin. Sie kam in Begleitung ihrer Tochter, Prinzessin Anne (67), und ihrer Schwiegertochter, Sophie, Gräfin von Wessex (53).

Bei der Blumenausstellung handelt es sich um eine traditionelle jährliche Gartenschau in London, die von der Royal Horticultural Society (RHS) veranstaltet wird. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1913 ist die Royal Family jedes Jahr zu Gast. Die Queen hat die blumige Veranstaltung nur zwei Mal seit ihrer Thronbesteigung verpasst.

Ein blumiges Vergnügen für die Queen. Foto © APA/ Richard Pohle