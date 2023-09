1990 hatte Arnold Schwarzenegger (75) einen riesigen Erfolg mit seiner Action-Komödie "Kindergarten Cop": Darin versucht er, eine Horde Kinder mit militärisch-strengen Methoden zu bändigen. Und auch bei der Erziehung seiner eigenen fünf Kinder griff er offensichtlich zu drastischen Maßnahmen, wie der ehemalige Bodybuilder, Schauspieler und Politiker gegenüber "people.com" verriet.

Tochter Katherine etwa habe einst auf die harte Tour lernen müssen, was passiert, wenn sie ihre Schuhe am falschen Ort stehen lässt. Sie selbst habe dann später ihrer dreijährigen Tochter Lyla bei einem Besuch bei Opa Arnie mitgegeben: "Behalte deine Schuhe an oder räum sie weg, aber lass sie nicht dort vor dem Kamin stehen, denn weißt du, was mein Papa getan hat? Als ich meine Schuhe zweimal dort gelassen habe? Beim dritten Mal hat er sie vor meinen Augen verbrannt und ich weinte."

Kalte Dusche

Auch Sohn Patrick wurde nicht verschont: Nachdem er wiederholt sein Bett nicht gemacht hatte, warf Papa Schwarzenegger nämlich kurzerhand die Matratze des Buben aus dem Fenster: "Ich öffnete die Tür zum Balkon, hob die Matratze an und warf sie zusammen samt Bettwäsche, den Kissen und allem anderen runter", so der "Terminator". "Dann habe ich zu ihm gesagt: 'Niemand wird mehr für dich dein Zimmer aufräumen, dein Bett machen oder dein Badezimmer säubern. Ich hatte dir nämlich gezeigt, wie man das Bett macht!'"

Später störte sich Schwarzenegger daran, dass der Teenager immer unnötig lange duschte: "Ich habe ihm dann gesagt, dass er nur noch fünf Minuten heiß duschen darf, ehe ich das heiße Wasser abstelle." Natürlich ließ er seinen Worten Taten folgen. "Als ich in München war, gab es Duschen mit Zeitschaltuhren, in die die Leute Geld steckten – und wenn das Geld aufgebraucht war, kam das kalte Wasser. Ich sagte mir: 'Ich werde mir so eine besorgen' – und das habe ich auch getan. Und als er dann duschte und da drin pfiff und sang und dachte, Papa wäre nicht da, kam plötzlich die eiskalte Dusche. Und plötzlich hörten wir unten den Schrei", erinnert sich Arnold Schwarzenegger.

Inzwischen kann der Nachwuchs wohl darüber lachen. Die Geschichten von damals seien "legendär". Tochter Katherine würde zudem seine Methoden nun bei der Kindererziehung ihrer eigenen Töchter benutzen, wie Arnie verrät: "Ich bin sehr stolz, insbesondere weil Katherine sich so lange darüber beschwert hatte!"

Fünf Kinder

Zusammen mit seiner damaligen Ehefrau Maria Shriver hat Schwarzenegger vier Kinder: Neben Katherine (32) und Patrick (29) noch Sohn Christopher (24) und Tochter Christina (31). Sein jüngster Sohn Joseph Baena (24) stammt aus einer Beziehung des Schauspielers mit Mildred Baena. Sie war die Haushälterin der Familie. Shriver hatte 2011, nach Bekanntwerden der Affäre, die Scheidung eingereicht.