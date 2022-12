"The Light We Carry" heißt das neue Buch von Michelle Obama (58), ehemalige First Lady der USA. In dem Live-Podcast "Revolt" stellte Obama das Buch vor. Angie Martinez, Podcast-Host, sprach mit ihr über den Inhalt des Buches und ihre Kinder.

"Man braucht Grenzen", sagte Obama und meinte damit ihre Kinder. "Aber wenn du in deinen Zwanzigern bist, dann hast du das Gefühl, dass du zu jeder Möglichkeit Ja sagen musst." Die Kinder von Michelle und Barack Obama (61), Malia Ann Obama und Natasha Obama, sind jetzt 24 und 21 Jahre alt. Sie sprach darüber, dass Kinder auch lernen müssen, Dinge selbst zu tun. "Sie müssen unabhängig sein. (...) Wir können unsere Kinder nicht immer schützen", sagte Obama. Und darüber schrieb sie auch in ihrem Buch, auch über ihre eigenen Erfahrungen als Kind. "Meine Mutter zeigte mir, dass ich es selbst tun konnte." Es fängt damit an, alleine zum Bus zu gehen. In der Talkshow sprach sie gemeinsam mit anderen Gästen wie Musikerin Kelly Rowland (41) oder dem kanadischen Supermodel Winnie Harlow (28) über ihre Kinder und über die Idee, was die eigenen Kinder einmal sein sollten.

Ihr Mann Barack Obama und seine Unterstützung waren auch ein großes Thema. "Zehn Jahre habe ich meinen Mann nicht ausstehen können", sagte sie und fügte hinzu: "Als die Kinder klein waren. (...) In der Minute als wir Kinder hatten, hieß es plötzlich: Wohin gehst du?" Eine Ehe sei Arbeit, ein Prozess. "Kleine Kinder sind Terroristen. Sie stellen Anforderungen, sie sprechen nicht, sie sind schlechte Kommunikatoren. Sie weinen die ganze Zeit. Sie sind irrational. Sie sind bedürftig. Und du liebst sie mehr als alles andere. Und deshalb kann man ihnen keinen Vorwurf machen, oder? (...) Also richtet man seinen Zorn aufeinander." Und das alles in den zehn Jahren, als sie ihre Karrieren aufgebaut haben: Sie sagte auch, dass Ehe nicht 50/50 sei. Manchmal mache ich 70, er 30 Prozent. Manchmal er 60, ich 40." Und sie fügte dann noch hinzu: "Zehn Jahre, wir sind 30 Jahre verheiratet. Ich nehme zehn schlechte Jahre für 30 in Kauf."