Am Samstag werden die diesjährigen Nobelpreise in Stockholm verliehen. Zum ersten Mal seit 2019 kann dieses Ereignis wieder im Rahmen eines prachtvollen Festes und vielen Ehrengästen stattfinden. Ein besonders hoher Gast bzw. eine Gastgeberin wird aber vermutlich fehlen: Prinzession Victorin (45) ist erkrankt, wie "Svensk Damtidning" unter Berufung auf die Stockholmer Stadtmission berichtete.

Der Hof bestätigte die Informationen: "Die Kronprinzessin hat eine leichte Erkältung", heißt es. Man sei aber zuversichtlich, dass sich ihr Gesundheitszustand rasch bessert und die Prinzessin doch noch an den Feierlichkeiten teilnehmen kann.

Die Nobelpreise werden stets am 10. Dezember vergeben - dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Dieses Jahr ist in der Kategorie Physik der österreichische Physiker Anton Zeilinger mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden, der Literaturnobelpreis ging an die Französin Annie Ernaux.