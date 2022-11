Dass Popikone Madonna (64) sechs Kinder hat, ist bekannt. Ungewöhnlich aber ist, dass sie nun bei ihrem Thanksgiving-Essen alle vor die Kamera geholt hat und das Foto mit ihren rund 18,6 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram teilte. Ihre Fans schienen begeistert und hinterließen unter dem Posting unzählige Herzen und Kommentare.

"Wofür ich dankbar bin ..." schrieb Madonna unter die Reihe von Bildern (bitte nach rechts klicken), die die Sängerin mit ihren aus Malawi stammenden Adoptivkindern David (17), Mercy (16), den Zwillingen Estere, Stella (10) sowie ihren leiblichen Kindern Rocco (22) und Lourdes (26) zeigen. Ihre Familie hält die Musikerin für gewöhnlich eigentlich eher aus der Öffentlichkeit heraus.

Die Feier zu Thanksgiving ist für viele Menschen in den Vereinigten Staaten das wichtigste Familienfest und im Mittelpunkt steht das traditionelle Essen, meistens ein Truthahn mit Füllung, das man mit der gesamten Familie isst. Wie Madonnas Familie den Feiertag verbrachte, ließ sie in diesem Jahr ihre Fans durch Schnappschüsse und Videos der Feier teilhaben. Sie hatte extra ein DJ-Pult im Wohnzimmer aufgebaut und ihre zwei jüngsten Töchter nutzten die Chance, um sich als DJs zu versuchen.

Und was ihr ihre Kinder bedeuten, zeigte sie auch schon in der Vergangenheit: Sie ließ sich bereits etliche Tattoos für ihren Nachwuchs stechen – in Form der jeweiligen Initialen.