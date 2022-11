Der deutsche Komiker Stefan Raab hat sich vor längerer Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun soll er aber an einer neuen TV-Show arbeiten. Der Plan: Er will einen internationalen "FreeESC" ins Leben rufen und somit die Eurovision Songcontest Konkurrenz machen. Laut der Zeitung "Bild" gab es auch bereits ein Treffen mit Pro7-Chef Daniel Rosemann, denn Raab möchte im Oktober 2023 in der Kölner Lanxess Arena den neuen Musikwettbewerb auf internationaler Ebende austragen.

Er möchte dabei mit Kandidatinnen und Kandidaten aus unterschiedlichen Ländern eine neue Form des Contests schaffen. Jedes Land soll eine eigene Loge bekommen, von der aus in der jeweiligen Sprache moderiert wird. Pro7 möchte die Show übertragen und an die jeweiligen Heimatsender der Teilnehmerländer verkaufen. Auf Anfrage der "Bild" bestätigte ein Sprecher, dass man sich "auf den FreeESC freue". Wann genau er stattfinden soll, ist aber noch nicht bekannt.