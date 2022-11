Eva Longoria darf sich über eine besondere Anerkennung freuen. Die 47-Jährige reiste nach Spanien, um sich dort zur Dama (Dame) adeln zu lassen. "Ich bin jetzt Dama Longoria! Diese unglaubliche Ehre wurde mir heute in Asturien, Spanien, zuteil, weil ich in dieser Region spanische Wurzeln habe", postete die Schauspielerin ("Desperate Housewives") zu einem Bild von sich auf Instagram.

Zu sehen: der Orden am Kleid. "Mein Vater konnte nicht dabei sein, aber er wäre ein sehr stolzer Llongoria gewesen! (So wurde es hier früher geschrieben) Herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten aus dieser Region heute Abend." Damit er aber trotzdem, zumindest ein wenig, dabei sein konnte, bekam er von seiner Tochter einen Videoanruf aus der Kirche, in der sie bei einer Zeremonie geehrt wurde.

Auch ihre Fans freute diese Ehrung, unzählige Leute kommentierten ihre Glückwünsche unter dem Bild. "Welche Ehre", schrieb einer und eine andere sagte: "Ich bin so stolz auf dich!"