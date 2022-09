Man kann so einiges vergessen. Etwa im Gasthaus, dass man noch eine zweite Semmel zum Gulsch gehabt hat. Oder dass man eh schon voriges Jahre neue Hüttenpatschen gekauft hat und man jetzt zwei neue Paar besitzt. Wessen Finanzen ein bisschen besser beinander sind, kann offenbar noch ganz andere Dinge vergessen. Das zeigte die neueste Folge der Reality-Show „The Kardashians“. Dort wurde offenbart, dass Familienoberhaupt Kris Jenner (66) vergessen hatte, dass sie eine Wohnung in Beverly Hills besitzt.



Eine Wohnung. In Beverly Hills.



Nicht dass Jenner die Wohnung überhaupt nicht benützen würde, letztes Weihnachten hat sie dort Geschenke eingepackt. Eine Tätigkeit, bei der man offenbar durstig werden kann. Im Kühlschrank der monatelang komplett vergessenen Wohnung lagerten 32 Flaschen Champagner.

In den Serien-Szenen, in denen man die Wohnung wieder besuchte, wurde das alles offenbart. Seither überschlägt sich das Netz. Die Episode gilt als Symbol für die Abgehobenheit des Jenner-Kardashian-Clans. Was die einen feiern, wird von den anderen als obszöner Reichtum verurteilt. Kris Jenner, Mutter von insgesamt sechs Kindern, ist an die 200 Millionen Dollar schwer, womit sie deutlich weniger vermögend ist als ihre Töchter Kylie Jenner (25, weit über eine halbe Milliarde) und Kim Kardashian (32, weit über eine Milliarde).