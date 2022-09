Mittlerweile ist es 22 Jahre her, dass die "Gilmore Girls" das erste Mal im Fernsehen zu sehen waren. Darin begeisterten Lorelai (Lauren Graham, 55) sowie ihre strebsame Tochter Rory (Alexis Bledel, 40), die zwischenzeitlich ihre wilde Seite entdeckte, die Zuseher. Damals konnte man Rory beim Erwachsenwerden zusehen – am heutigen Tag feiert Bledel ihren 40. Geburtstag.

Ein Hauptthema der Serie waren die Gespräche zwischen Mutter und Tochter, die sie meistens bei einem Kaffee führten. Erst später gab Bledel zu, keinen Kaffee zu mögen und in der Serie Cola getrunken zu haben.

Die Fans verziehen ihr und sie erhielt für ihre Rolle der Rory unter anderem den Teen Choice Award.

Für die Emily, die sie in der Dramaserie "The Handmaid's Tale" spielte, wurde sie sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Diese Woche startete die fünfte Staffel in den USA. Bledel ist aber nicht mehr dabei. "Ich habe mir viele Gedanken gemacht und hatte das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zurückzutreten", erklärt sie "Entertainment Weekly".

Die Art, wie sie aus der Handlung gestrichen wurde, lässt aber Spielraum, um sie wieder in das Drehbuch aufnehmen zu können, falls Bledel sich umentscheidet.

Keine Möglichkeit der Meinungsänderung hat sie jedoch bei ihrer Ehe mit Vincent Kartheiser (43). Vor wenigen Wochen reichte er die Scheidung ein, mittlerweile wurde sie vollzogen.