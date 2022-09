2015 sorgte Britney Spears (40) Schwester Jamie Lynn Spears (31) für Wirbel bei Britneys Fans. "Wir haben eine Eigentumswohnung in Destin, Florida. Und sie ist der beste Erholungsort überhaupt", schrieb sie damals. Das Problem dabei: Die Wohnung gehörte nicht ihr, sondern Britney, auch wenn die damals noch unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) stand.

Nach Reaktionen der Fans gab Jamie Lynn laut "nypost.com" zwar zu, die Wohnung nicht selbst zu besitzen, meinte aber noch bis vergangenes Jahr, niemals finanziell von ihrer Schwester unterstützt worden zu sein.

Was der Grund für den Verkauf von Britneys Wohnung ist, ist derzeit nicht bekannt. Auf alle Fälle bietet sie das Appartement jetzt für zwei Millionen US-Dollar (etwa 1,98 Millionen Euro) zum Verkauf an.

Sollte sie den gewünschten Preis bezahlt bekommen, würde der Gewinn bei mehr als einer Million liegen. Laut "realtor.com" nämlich kaufte sie die Wohnung 2001 für rund 920.000 US-Dollar. Auch wenn das Haus, in dem sich die Wohnung befindet, wohl ein bisschen in die Jahre gekommen ist, bietet die 225 Quadratmeter große Wohnung eine Lage direkt am Strand, einen großzügigen Balkon und Meerblick. Und im Inneren bieten drei Schlafzimmer sowie drei Badezimmer jede Menge Platz.





Dass die Sängerin ihre Wohnung vermissen wird, muss man nicht befürchten. Erst vor Kurzem haben sie und ihr Mann Sam Ashgari (28) für 11,3 Millionen US-Dollar ein luxuriöses Anwesen in Calabasas, Kalifornien, erworben.