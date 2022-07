Bei der Geburtstagsfeier von Gaston Glock am Dienstag sang Robbie Williams ein Ständchen auf Glock-Geburtstag. Die Party fand in Treffen am Ossiacher See anlässlich des 93. Geburtstags des Waffenproduzenten in seinem Glock Horse Performance Center statt.

Zu den ersten Gratulanten gehörte wohl auch Ehefrau und österreichische Unternehmerin Kathrin Glock. Sie schrieb auf Instagram: "Happy Birthday, Boss!"

Die exklusive Gästeliste umfasste neben dem Entertainer und Sänger Williams auch Schauspieler John Travolta und Sängerin Nicole Scherzinger. Für einen ungestörten Ablauf der Gala nahm die Security auch zu Beginn der Gala alle Handys ab.

Ein Herbst voller Konzerte und neuem Album

Für die Feier also war Robbie Williams in Kärnten, gleich nach seinem Auftritt ging es für ihn dann nach Saint-Tropez, bevor es im Herbst wieder rundgeht für ihn. Er kündigte nämlich eine Tournee anlässlich seiner 25-jährigen Solo-Karriere an. Dafür wird er acht Konzerte in Großbritannien und Irland spielen. Auch ein Jubiläums-Album "XXV" mit Orchester soll am 9. September erscheinen. Es enthält neben neu arrangierten Versionen von "Feel", "No Regrets" oder "Rock DJ" auch den brandneuen Song "Lost". Eine Neuauflage der Ballade "Angels" wurde kürzlich als erste Single veröffentlicht. "Das Album ist für mich eine Gelegenheit, auf das Zeug zurückzublicken und dieses Mal einiges davon zu mögen", sagte Williams bei der "XXV"-Präsentation in London.

Williams berichtete scherzhaft, wie er die Lieder für sein neues

Album ausgewählt habe: "Ich bin auf Youtube gegangen und habe

geschaut, welche Songs am meisten Klicks haben." Neben der regulären

Version mit 19 Tracks erscheint auch eine Deluxe Edition von "XXV"

mit insgesamt 29 Tracks, darunter drei weitere neue Lieder. Für das

kommende Jahr kündigte Robbie Williams ein komplett neues Album an.

Unabhängig von der neu angekündigten Tour tritt Williams am 27.

August in München ("One Show & One Night Only") auf.