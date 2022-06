Platz zehn hat sie 1990 in Zagreb beim Eurovision Song Contest für Österreich ersungen ("Keine Mauern mehr"), bei den "Dancing Stars" auf dem ORF-Parkett machte sie 2006 eine super Figur, bei "The Masked Singer Austria" erreichte sie 2020 Platz zwei. Simone Stelzer ist eine Fixgröße in der Schlagerbranche. Und sie singt nicht nur von "Wahrer Liebe": Nach wie vor ist die gebürtige Wienerin mit Charly Brunner (67) glücklich und lebt mit ihm in Murau. Seit 2013 gibt es gemeinsame Aufnahmen der beiden (mit Ohrwürmern wie "Prosecco für alle" oder "Traumtänzer").

"Er selbst war es aber, der mich ermutigt hat, wieder ein Solo-Album aufzunehmen", gesteht die 52-Jährige, die vor knapp 500.000 ORF-Zuschauern beim Sommer-Open-Air von "Wenn di Musi spielt" ihre neue Single "Das ist Liebe" vorgestellt hat.

Ein fröhlicher Pop-Schlager, der "zu mir passt wie ein maßgeschneidertes Kleid", lacht Simone. Charly war freilich hinter den Kulissen in Bad Kleinkirchheim an ihrer Seite. Produziert hat den Vorboten zum Album Mathias Roska, der Stammproduzent von Andreas Gabalier. "Ich bin total happy, weil auch die Reaktionen von den Rundfunkredakteuren in Deutschland sehr positiv sind", erzählt sie. Das Video wurde in Berlin gedreht, die Computertechnik macht freilich auch andere Schauplätze möglich. Hören und sehen Sie selbst: