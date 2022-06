"Es gibt mehr als 20 Millionen fühlende Arten im Star Wars-Universum. Entscheide dich nicht dafür, ein Rassist zu sein.“

Das war die Antwort des Disney-Konzerns auf die rassistischen Attacken, die Neo-Star-Wars-Schauspielerin Moses Ingram (29) in sozialen Netzwerken entgegenschlugen. Es ist erschütternd, was in sozialen Netzwerken alles passiert, die Attacken gegen die schwarze Schauspielerin Ingram sind leider keine Seltenheit. In der Serie „Obi-Wan Kenobi“ spielt Ingram Reva Sevander. Gerade eben wurden die ersten Folgen mit Ewan McGregor (51) in der Hauptrolle als „Ben“ Kenobi und Hayden Christensen (41) als Anakin Skywalker/ Darth Vader auf Disney+ gezeigt.



„Es gibt leider nichts, was man gegen diesen Hass tun kann“, sagte Ingram – wie der „Hollywood Reporter“ berichtete. McGregor postete selbst eine Nachricht: „Es scheint, dass ein Teil der Fans sich dazu entschlossen hat, Moses Ingram online zu attackieren und ihr grausame und rassistische Nachrichten zu schicken (...) Das bricht mir das Herz. Moses ist eine brillante Schauspielerin.“



Auch Disney stellte sich hinter seine Schauspielerin: „Wir sind stolz, Moses Ingram in der Star Wars-Familie zu begrüßen.“ Disney ist seit einigen Jahren bemüht, seine Filme diverser zu machen – sei es mit der Verfilmung von „Ms. Marvel“ (erste muslimische Superheldin) oder mit „Shang Chi“, dem ersten asiatischen Superhelden.