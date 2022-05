Der deutsche Schlagersänger Jürgen Drews will aus gesundheitlichen Gründen vorerst kürzertreten. "Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war und wie man es von mir gewohnt ist", schrieb der 77-Jährige am Montag auf Instagram. Die "XXL-Tour" mit Florian Silbereisen habe ihm Spaß gemacht, doch musste er während dieser Zeit feststellen, dass "mich die Begleiterscheinungen des Älterwerdens immer schneller einholen und der schleichende Prozess meiner Polyneuropathie leider nicht völlig aufzuhalten sind".

Bis Anfang Juli wird es vorerst keine Live-Auftritte des "Königs von Mallorca" geben. "Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war und wie man es von mir gewohnt ist." Auch für Interviews wird er in der Zeit nicht zur Verfügung stehen. Das Management aber werde weiterhin erreichbar sein. "Ich verspreche, dass ich Euch auf dem Laufenden halten werde und es tut mir leid, wenn ich den einen oder anderen enttäuschen muss. Aber auch für mich sind diese körperlichen Grenzen, die ich erfahren musste, völlig neu und ich muss lernen, damit umzugehen."