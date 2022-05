Schauspielerin Sarah Jessica Parker postete auf ihrem Instagram-Account Erinnerungen an ihre Hochzeit mit Matthew Broderick aus dem Jahr 1997 mit den Worten "Abendgarderobe. Silber, Baby. 25 Jahre. Und es werden immer mehr. Küsse, deine Frau".

Die beiden Schauspiel-Stars haben am 19. Mai ihre Silberhochzeit gefeiert, die Einladung, die sie ebenfalls postete, war schlicht formulierten: "Party in New York City am Montag, 19. Mai 1997". Ein weiteres Foto zeigt den sie und Broderick in einer vertrauten Umarmung.

Das Paar hat einen 19 Jahre alten Sohn und zwölfjährige

Zwillingstöchter. Seit März stehen Parker und Broderick, der 1986

mit dem Kult-Film "Ferris macht blau" seinen Durchbruch hatte, für

das Broadway-Stück "Plaza Suite" erstmals gemeinsam auf der Bühne –

und schlüpfen dort in die Rollen von gleich drei unterschiedlichen

Paaren. Promis wie Gwyneth Paltrow, Billy Eichner und Andy Cohen

gratulierten den beiden auf Instagram zum Hochzeitsjubiläum.

.