Offener Brief Angelina Jolie rät Eltern in Corona-Krise zu weniger Perfektionismus

Die US-Schauspielerin und sechsfache Mutter Angelina Jolie (44) rät Eltern in der Corona-Krise zu weniger Perfektionismus. "Es ist eine wunderbare Sache, wenn man entdeckt, dass seine Kinder einen nicht perfekt wollen", schrieb Jolie in einem offenen Brief im "Time"-Magazin.