George Clooney, hier mit seiner Frau Amal, kommt Ende März nach Wien © Jordan Strauss/Invision/AP

Hollywoodschauspieler George Clooney wird Ende März als Stargast des Digitalfestivals "4Gamechangers" nach Wien kommen. Der zweifache Oscar-Preisträger, Friedens- und Nespressobotschafter (What else?) werde beim Festival über die Entertainmentbranche, sein friedenspolitisches Engagement, sowie seine mit seiner Ehefrau, Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, ins Leben gerufene Stiftung sprechen, kündigte ProSiebenSat.1 PULS 4 in einer Aussendung an.

Das von 31. März bis 3. April in der Marx Halle stattfindende Festival, das Proponenten aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und NGOs zusammenbringt, widmet sich in Keynotes und Panel-Diskussionen Themen entlang von digitaler Innovation und Start-Ups, die auch gesellschaftspolitische Fragen, etwa zum Klimawandel, zum demokratischen Diskurs oder zum Arbeitsmarkt der Zukunft berühren. Dazu gibt es zahlreiche Live-Acts und Konzerte.

Karten für das "Gamechanger"-Festival sind übrigens noch erhältlich: https://4gamechangers.io