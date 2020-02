Der ehemalige Modern-Talking-Sänger Thomas Anders ("You're My Heart, You're My Soul") bekommt eine Kochsendung beim Südwestrundfunk.

Thomas Anders © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

"Koch mal ANDERS" läuft ab 2. März montags bis freitags um 13.45 Uhr im SWR Fernsehen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Der 56-Jährige will demnach prominente Gäste am Herd "in vertrauter Atmosphäre einer modernen Landhausküche" begrüßen.

Angesagt haben sich unter anderem Sängerin Isabel Varell, Comedian Matze Knop und Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich.